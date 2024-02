На Всесвітньому економічному форумі в Давосі не буде російських мільярдерів, - Bloomberg

Всесвітній економічний форум, який відбудеться з 16 по 20 січня у Давосі, відбудеться без участі російських мільярдерів. Вони є небажаними гостями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також цього року участь у форумі не братимуть представники Китаю - Піднебесна все ще переживає різкий сплеск випадків Covid і падіння фондового ринку, який стер 224 млрд доларів зі статків найбагатших людей країни у 2022 році.

Натомість збільшується кількість мільярдерів із Перської затоки, регіону, який знову збільшує свої прибутки завдяки зростаючим цінам на нафту.

Зазначається, що від Індії до Давоса завітають 13 мільярдерів. Американці, як завжди, сформували найбільшу групу: 33 мільярдери збираються відвідати, включаючи корпоративних титанів, які пропустили торішній захід, який було перенесено на травень. Волл-стріт, зокрема, буде добре представлена, серед запрошених - головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімон, Ларрі Фінк з BlackRock Inc. і Стів Шварцман з Blackstone Inc.

Попри близькість до швейцарського гірськолижного курорту, лише 18 європейських мільярдерів зареєстровані для поїздки. З постраждалої від рецесії Великої Британії відвідують лише індійці: лондонський Лакшмі Міттал зі сталеливарного гіганта ArcelorMittal та його діти.