Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 198 діячів російської культури та медіасфери
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.
Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
"Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення", - йдеться в указі.
Всього у списку фігурують 198 осіб. Зокрема пропагандистка та громадянка України Діана Панченко.