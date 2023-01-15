Військовослужбовець підірвав гранату на території частини у Бєлгородській області. Загинули 3 військових РФ, - росЗМІ
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У Бєлгородській області РФ військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією "Бази", вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. За попередніми даними, один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5.
Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа. Його загасили пожежники. Загинули троє військовослужбовців, ще щонайменше 10 постраждали", - йдеться в повідомленні.