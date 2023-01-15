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Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя.

Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 01
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 02
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 03
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 04
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 05
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 06
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 07

Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    "Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі."
    Єдина форма співчуття яку можна було би сприйняти за правдиву від нього, це якщо він звільнить свого менеджера, заткне його радника і покарає корупціонерів, людям жити немає де, а його шушара гуманітаркою торгує і по курортам розсікає.
  • Виктор Ле 97720435
    Щемливі пусті слова, як і все що ти робиш. Поки Арестовичі, Эрмаки, крадії і шлюхи, якими ти себе оточив, для тебе важливіши за народ.
  • Прощай немытая раССея
    Карл Волох:

    Нагадаю, що три роки тому, під час відомого оманського візиту, коли був збитий український літак у Тегерані, весь світ перший день намагався зрозуміти, що там сталося. І тільки українське посольство виступило з заявою, що катастрофа сталася з вини нашого екіпажу.
    Думаю, це єдиний такий прецедент у історії. Ті, хто очікує покарання Арестовича за нинішнє підігрування російській пропаганді, точно про це забули.
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