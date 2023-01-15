Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.



Встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.



Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя.



Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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