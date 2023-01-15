У Хорватії викрали затриману яхту підсанкційного російського олігарха Усманова

Яхту Irina VU, що належить російському олігарху Алішеру Усманову та його дружині Ірині, викрали з доку на хорватському острові Муртер.

Це сталося ще три місяці тому, але влада Хорватії дізналася про крадіжку тільки цього тижня, повідомило місцеве видання Juranji list. Цензор.НЕТ пише про це з посиланням на Ліга.нет.

З Хорватії судно взяло курс на Туреччину. Останнє відоме місце його перебування - турецька марина Дідім в Егейському морі.

Яхта Irina VU була затримана хорватською владою через санкції проти Усманова, але на початку жовтня їй вдалося безперешкодно вийти з територіальних вод Хорватії.

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За даними видання, у хорватської поліції не було інформації, що яхті заборонено перетинати кордон, тому прикордонна служба її пропустила.

Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія Ален Госпочич пояснив, що яхта перебувала в порту під забороною, але не мала охорони.

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"У порту Бетина все відкрито для всіх. Ми з вами можемо прийти туди, прогулятися по набережній і застрибнути на будь-яку яхту, яка там пришвартована. Міністерство повідомило порту, що яхта заблокована, начальник порту віддав вказівку не пускати нікого до яхти, але міністерство не наймає службу безпеки для цілодобової охорони чужого майна", - сказав Госпочич.

Він додав, що у порту стоять сотні суден, і начальник порту не може перевірити, яке судно стоїть на причалі, а яке ні.

Викрадення яхти розслідують правоохоронні органи.

Яхта Irina VU була побудована британською компанією Sunseeker у 2012 році. Сьогодні яхти такого типу і віку продаються приблизно за 5 млн євро.