Президентка Грузії Зурабішвілі засудила удар Росії по Дніпру: Неприпустима демонстрація насильства

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна засуджує ракетний удар Росії по Дніпру, де в результаті влучання ракети в багатоповерховий будинок загинули понад 20 людей.