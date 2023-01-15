Арестович відмовився від своїх слів про нібито збиту ППО російську ракету в Дніпрі: Я чітко казав, що треба розбиратися

Радник Офісу президента Олексій Арестович більше не стверджує, що російська ракета, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, була збита українською ППО.

Свою оновлену позицію він оприлюднив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.

Смотрите с 03:55 по 04:05.

Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться".

Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь", - пише він.

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Тепер Арестович твердить, що його слова неправильно тлумачили як однозначне повідомлення про те, що сталося в Дніпрі.

"Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими коллегами радостно запели:

- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..

Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.

А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками", - пише Арестович.

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Нагадаємо, 14 січня Росія поцілила ракетою Х-22 у дев’ятиповерховий будинок в Дніпрі. Станом на 16:00 15 січня загинули 25 людей, з них 1 дитина. 73 людини, в тому числі 13 дітей, поранені. Ще 43 людини досі шукають.

Ввечері 14 січня Арестович заявив в інтерв’ю російському опозиціонеру Марку Фейгіну про цю трагедію наступне: ""Її збили, вона (ракета. - Ред.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив заяву про те, що Повітряні сили зараз не мають змоги збивати ракети Х-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що якщо повідомлення про збиття силами української ППО таких ракет з’являлися раніше, то вони були помилковими.