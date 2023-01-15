Президент Чехії Земан: Якщо росіяни залишаться в Україні, Путіна скинуть або солдати, або бізнесмени

Російський диктатор Володимир Путін ризикує втратити владу, якщо його війська не заберуться з України.

Про це сказав президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я б сказав йому абсолютно по-дружньому, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку на словах і бив себе в груди, але насправді він міг би визнати цю помилку, вивівши армію з України", - сказав Земан.

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Він також додав, що не виключено, що якщо російські війська залишаться в Україні, то Путіна скинуть або солдати, або бізнесмени. Солдати програють, і вони відчувають це через те, що політичне керівництво країни є слабким і недостатньо їх підтримує, вважає він.

За словами Земана, бізнесмени мають обґрунтоване відчуття, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам.

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Після російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував. Він знову заявив, що його відносини з Путіним базуються на економічній дипломатії, оскільки Росія була постачальником "дуже дешевої енергетичної сировини".

"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно ніяких підстав робити якісь виступи проти Владіміра Путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися", - додав президент Чехії, який невдовзі має залишити посаду.