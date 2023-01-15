Іран нарощує обсяги експорту нафти попри санкції США, - Reuters

Попри санкції США, експорт іранської нафти за останні два місяці 2022 року зріс, досягнувши максимуму в близько 1,2 мільйона барелів на день, і зберігає потенціал для подальшого зростання у 2023 році.

Про це з посиланням на дані профільних компаній нафтового ринку повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Видання нагадує, що в 2018 році після рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року з Іраном Штати відновили санкції і наклали обмеження на експорт іранської нафти.

Під час каденції президента Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду, експорт почав збільшуватись і продовжував зростати, навіть попри зупинку переговорів і конкуренцію з боку російської сирої нафти, яка продається зі значними знижками.

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За попередніми оцінками учасників ринку, експорт сирої нафти з Ірану в грудні 2022 року становив у середньому 1,2 мільйона барелів на день, що на 42 тисячі барелів на день більше, ніж у листопаді, й на 130% більше, ніж роком раніше, та є найвищим показником 2022 року.

Найбільшим покупцем іранської нафти залишається Китай, якому підсанкційний Тегеран продає сиру нафту за підробними документами, щоб приховати її справжнє походження й убезпечити Пекін від претензій США.

Крім того, минулого року Іран наростив співпрацю з Венесуелою, яка також перебуває під американськими санкціями, надсилаючи їй свою легку нафту для подальшої переробки та окремі хімічні компоненти, необхідні при виробництві сирої нафти, придатної для експорту.

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Видання зауважує, що після виходу Сполучених Штатів із ядерної угоди та відновлення антиіранських санкцій, експорт сирої нафти з Ірану впав до 100 тисяч барелів на добу в 2020 році з понад 2,5 млн барелів на добу в 2018 році, що призвело до різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Ісламській Республіці.