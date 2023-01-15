Новини • Війна

"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - посол Макеєв

2 36721
"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - посол Макеєв
Уряд Німеччини має якнайшвидше передати бойові танки "Leopard 2" українським військовим. Від цього залежить результат боротьби проти Росії.

Про це посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив в інтерв’ю dpa, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, від передачі озброєння залежить те, чи зможуть українські війська надалі відвойовувати окуповані росіянами території.

"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - сказав він.

Читайте: Якщо Німеччина вирішить надати танки Leopard, на це знадобиться рік, - виробник

Макєєв заявив, що сподівається на розуміння колег і те, що вони будуть діяти швидко.

"Ніхто більше не воює з Росією. Але це роблять українці. Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій", - підкреслив він.

Також читайте: Моравецький спробує переконати Шольца передати Україні Leopard: "Тиск має бути постійним"

Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    німці розчехляються тільки після слів про "ліверну ковбаску"
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Так. Але за це словосполучення наші дерслужбовці отримують догани і від начальства,і від альтернативно обдарованих та вишукановихованих наших щирих пересічних українців.
  • mb cat
    В "ковбаси", на жаль, час є. У нас - немає!

    Німецький концерн «Rheinmetall" - той самий, що роками поставляв озброєння в Росію - заявляє, що не зможе поставити в Україну танки «Леопард-2» раніше… 2024 року…

    https://www.tagesschau.de/inland/debatte-panzer-leopard-101.html
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини