"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - посол Макеєв
Про це посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив в інтерв’ю dpa, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, від передачі озброєння залежить те, чи зможуть українські війська надалі відвойовувати окуповані росіянами території.
"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - сказав він.
Макєєв заявив, що сподівається на розуміння колег і те, що вони будуть діяти швидко.
"Ніхто більше не воює з Росією. Але це роблять українці. Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій", - підкреслив він.
Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.