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Запускати ракети Х-22, якою зруйнували будинок в Дніпрі, може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії РФ, - Офіс Генпрокурора

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Запускати ракети Х-22, якою зруйнували будинок в Дніпрі, може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії РФ, - Офіс Генпрокурора
За попередньою інформацією, будинок у Дніпрі 14 січня був зруйнований унаслідок ураження російською ракетою Х-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що цей тип ракет був застосований у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

"Цей тип ракет призводить до величезних людських жертв, адже ракета дуже неточна, має великі відхилення. Тож застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.

Жодних військових цілей навколо місця влучення російської ракети немає - лише мирні українці, які були у власних квартирах у вихідний день.

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Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов разом із керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ оглянули місце ракетних обстрілів збройними силами РФ житлового будинку в місті Дніпрі.

"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментовано. Слідство і прокурори встановлять і притягнуть до відповідальності як тих, хто безпосередньо запускав ракети, так і їхніх командирів, які віддали цей злочинний наказ. Все російське військове керівництво", - заявив Бєлоусов.

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Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в зруйнованому під’їзді врятовано 15 людей.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив інформацію про 5 загиблих та 60 поранених людей, серед яких 12 дітей.

Ввечері 14 січня Резніченко озвучив цифри в 10 загиблих та 64 поранених.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський назвав нові цифри - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. 

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Топ коментарі

  • петро удеч c92cb679
    І що нам це дає? Пошлемо спецназ для ліквідації?
  • Ярема Стогін b9074bab
    Нінащо не здале наше вище політичне керівництво і МО. Бомби і ракети безкарно нищать наші міста і села, убивають наших людей, позбапвляють майбутнього наших дітей. А зеленські-подоляки-ігнати-малярки-аристовичі-арахамії-рєзнікови ... тупо *********** накшталт, "які погані окупанти", "яка відповідальність їх (десь-колись, ага...) чекає", ходять по світу з протягнутою рукою а їх уже посилають де тихо, а де явно. І ПІАРЯТЬСЯ НАВІТЬ НА КРОВІ І КІСТКАХ НАШИХ ВОЇНІВ І МИРНИХ УКРАЇНЦІВ. ***** і кому потрібні ці відосіки і пафосні монологи щоденно (а, останнім часом і подекілька разів на день...). Це суцільна брехня, замилювання очей Українцям і "перевід стрілок" зі власної бездарності, тупості і продажності вищого керівництва і МО на "проклятих москалів".
    Країна , народ не захищені від ударів противника, наше "керівництво упевнено веде Україну до погибелі та й ще і умудряється заробляти на цьому політичний капітал (піаритись).
    Думаю, що вже час сказати своє вагоме слово нашим військовим: солдати і офіцери на передовій, у шанцях і бліндажах, проливаючі кров під кулями орків управі спитати - чого їх домівки у тилу безкарно руйнують, їхні батьки і діти гинуть, ДЕ НАШЕ ППО, ПРО??? Адже ці ракети почали падати не сьогодні...
  • govtva
    Надо послать дрон к офицерскому жилому городку с визитом вежливости.
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