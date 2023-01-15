Запускати ракети Х-22, якою зруйнували будинок в Дніпрі, може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії РФ, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що цей тип ракет був застосований у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.
"Цей тип ракет призводить до величезних людських жертв, адже ракета дуже неточна, має великі відхилення. Тож застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.
Жодних військових цілей навколо місця влучення російської ракети немає - лише мирні українці, які були у власних квартирах у вихідний день.
Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов разом із керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ оглянули місце ракетних обстрілів збройними силами РФ житлового будинку в місті Дніпрі.
"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментовано. Слідство і прокурори встановлять і притягнуть до відповідальності як тих, хто безпосередньо запускав ракети, так і їхніх командирів, які віддали цей злочинний наказ. Все російське військове керівництво", - заявив Бєлоусов.
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в зруйнованому під’їзді врятовано 15 людей.
Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив інформацію про 5 загиблих та 60 поранених людей, серед яких 12 дітей.
Ввечері 14 січня Резніченко озвучив цифри в 10 загиблих та 64 поранених.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський назвав нові цифри - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.