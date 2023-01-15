Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29. ФОТОрепортаж
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Кількість жертв внаслідок удару росіян по багатоповерхівці Дніпра зросла до 29 осіб, поранено 73 особи.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 - поранені, 30 з них у лікарні, 12 - важкі", - написав він.
Резніченко зазначив, що загалом з-під завалів вдалося врятувати 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 людей невідома.
Він додав, що рятувальники нарешті загасили пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.
Раніше було відомо про 25 загиблих.