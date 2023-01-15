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Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29. ФОТОрепортаж

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Кількість жертв внаслідок удару росіян по багатоповерхівці Дніпра зросла до 29 осіб, поранено 73 особи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 - поранені, 30 з них у лікарні, 12 - важкі", - написав він.

Резніченко зазначив, що загалом з-під завалів вдалося врятувати 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 людей невідома.

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Він додав, що рятувальники нарешті загасили пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.

Раніше було відомо про 25 загиблих.

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Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 02
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 03
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 04
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 05
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 06
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 07
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 08
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 09
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 10

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Alex Golobuckij

    20 ч. ·

    Дніпро. Під'їзд в ніщо. 72 квартири. Там мешкали від 100 до 200 людей, з них до 50 дітей. Поки знайшли 9 загиблих (черед них дівчина-підліток) і 64 поранених (з яких 14 - діти). Розбір завалів продовжується.

    В цей же час у ВР спокійно засідає натовп з колишньої ОПЗЖ, навіть щось там "вимагають в держави, захищають простий народ". Бойко відхрестився від Медведчука і абсолютно впевнений в своєму праві на владу. Ще трохи - і вийде у вишиванці переконувати всіх, що справжній патріот - саме він, і саме він мусить мати владу в Україні. Колишні співробітники медведчуківського телеканалу (часів, поки він був ще регіоноала Захарченка) засновують новий телеканал, "репутаційно абсолютно чистий - ми ж власне при Медведчуку не працювали". Заступниця голови Запорізької ОВА (військової!) постить фото під ялинкою в готелі Таїланду з коментарем "цей рік був дуже непростим для мене" (це після осіннього шопінгу у Відні і публічних обвинувачень у розкраданні гуманітарки).

    І ніхто не робить ніяких висновків, не бачить ніякого зв'язку між свинством і війною, тяжкою ситуацією в тилу і проблемами із забезпеченням фронту.
    ==
    На фото: Дніпро, дівчинка плаче на руїнах, котрі ще зранку були її домівкою.
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