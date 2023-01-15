Розслідувачі встановили імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. ПЕРЕЛІК
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Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar опублікували імена 44 осіб з 52 гвардійського полку РФ, які причетні до удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.
Перелік опублікований на сайті спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу", - заявили у Molfar.
З детальною інформацією про всіх причетних до 52 гвардійського авіаполку можна ознайомитися тут. Дані включають інформацію про посади, біографію, номера паспортів, а також про контакти самих російських військових та членів їх родин.
Публікуємо перелік імен російських військових злочинців.
- Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)
- Поцелуєв Євген Миколайович (16.06.1980)
- Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986)
- Васін Олександр Олександрович (04.09.1994)
- Іваненко Олексій Сергійович (08.02.1987)
- Голенков Дмитро Володимирович (01.09.1978)
- Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972)
- Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972)
- Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)
- Горбатко Ігор Володимирович (12.01.1971)
- Криласов Євгеній Ігорович (14.08.1990)
- Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)
- Грігорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)
- Назіров Дінар Дамирович (03.07.1985)
- Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)
- Хоменко Костянтин
- Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)
- Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987)
- Головачук Володимир Ігорович (30.04.1988)
- Алєксєєв Олег Ігорович (21.01.1988)
- Хачін Олександр Дмитрович (20.02.1988)
- Тіміркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)
- Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)
- Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)
- Биков Михаїл Вячеславович (03.09.1976)
- Комаров Володимир
- Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989)
- Назаров Олександр Олександрович (21.07.1976)
- Агеев Микола
- Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)
- Кадушкін Костянтин Сергійович (06.04.1983)
- Антіпов Дмитро Генадійович (03.10.1981)
- Костюнін Дмитро Леонідович (17.05.1966)
- Бойко Олександр Валентинович (05.04.1986)
- Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)
- Стьопкін Віталій Олександрович (02.10.1975)
- Алімов Олексій
- Статенін Максим Миколайович (04.09.1978)
- Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)
- Єремін Олександр Вікторович (10.12.1986)
- Файзулін Дмитро Римович (09.01.1981)
- Стьопкін Андрей Сергійович (10.07.1991)
- Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)
- Шорін.