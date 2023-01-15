Розслідувачі встановили імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. ПЕРЕЛІК

Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar опублікували імена 44 осіб з 52 гвардійського полку РФ, які причетні до удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Перелік опублікований на сайті спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу", - заявили у Molfar.

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З детальною інформацією про всіх причетних до 52 гвардійського авіаполку можна ознайомитися тут. Дані включають інформацію про посади, біографію, номера паспортів, а також про контакти самих російських військових та членів їх родин.

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Публікуємо перелік імен російських військових злочинців.