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Розслідувачі встановили імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. ПЕРЕЛІК

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Розслідувачі встановили імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. ПЕРЕЛІК
Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar опублікували імена 44 осіб з 52 гвардійського полку РФ, які причетні до удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Перелік опублікований на сайті спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу", - заявили у Molfar.

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З детальною інформацією про всіх причетних до 52 гвардійського авіаполку можна ознайомитися тут. Дані включають інформацію про посади, біографію, номера паспортів, а також про контакти самих російських військових та членів їх родин.

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Публікуємо перелік імен російських військових злочинців.

  1. Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)
  2. Поцелуєв Євген Миколайович (16.06.1980)
  3. Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986)
  4. Васін Олександр Олександрович (04.09.1994)
  5. Іваненко Олексій Сергійович (08.02.1987)
  6. Голенков Дмитро Володимирович (01.09.1978)
  7. Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972)
  8. Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972)
  9. Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)
  10. Горбатко Ігор Володимирович (12.01.1971)
  11. Криласов Євгеній Ігорович (14.08.1990)
  12. Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)
  13. Грігорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)
  14. Назіров Дінар Дамирович (03.07.1985)
  15. Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)
  16. Хоменко Костянтин
  17. Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)
  18. Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987)
  19. Головачук Володимир Ігорович (30.04.1988)
  20. Алєксєєв Олег Ігорович (21.01.1988)
  21. Хачін Олександр Дмитрович (20.02.1988)
  22. Тіміркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)
  23. Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)
  24. Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)
  25. Биков Михаїл Вячеславович (03.09.1976)
  26. Комаров Володимир
  27. Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989)
  28. Назаров Олександр Олександрович (21.07.1976)
  29. Агеев Микола
  30. Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)
  31. Кадушкін Костянтин Сергійович (06.04.1983)
  32. Антіпов Дмитро Генадійович (03.10.1981)
  33. Костюнін Дмитро Леонідович (17.05.1966)
  34. Бойко Олександр Валентинович (05.04.1986)
  35. Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)
  36. Стьопкін Віталій Олександрович (02.10.1975)
  37. Алімов Олексій
  38. Статенін Максим Миколайович (04.09.1978)
  39. Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)
  40. Єремін Олександр Вікторович (10.12.1986)
  41. Файзулін Дмитро Римович (09.01.1981)
  42. Стьопкін Андрей Сергійович (10.07.1991)
  43. Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)
  44. Шорін.
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Топ коментарі

  • Вадим Думи
    Это список смертников.
  • stavr
    доброї охоти мисливцям
  • Deodar Revolution
    должны быть похоронены вместе с самками и личинками
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