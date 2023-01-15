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Ризик застосування Путіним ядерної зброї низький, - Столтенберг

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Ризик застосування Путіним ядерної зброї низький, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг не думає, що ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Щодо ризику ядерної ескалації, на який неодноразово вказував канцлер Німеччини Олаф Шольц, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький".

За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, "що ядерна зброя не повинна бути використана".

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Водночас Столтенберг висловився за критичну оцінку китайських інвестицій: "Ми не повинні повторити помилку, яку ми зробили з російським газом. Занадто велика залежність від авторитарного режиму в питаннях постачання сировини або критично важливих товарів робить нас вразливими".

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Топ коментарі

  • Opera GX
    Ризик застосування Путіним ядерної зброї может быть низький только в том случае, если Столтенберг открыто скажет про неминуемой зеркальный и многократный ответ.
  • Баритон Саша
    А ви все боїтесь? Дайте нам далекобійку і не треба буде всикаться. Україна вирішить всі проблеми. Ядерного оружия вони бояться, ну не підари?
  • AbOriginal_UA
    Этого кадра надо посадить в одно купе с буйно помешанным и сказать:
    - Ехай ! Вероятность того, что ночью он тебя придушит или зарежет очень низкая....
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