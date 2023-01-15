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У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"

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У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"
Робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на військовому аеродромі у Лунинці, у Білорусі. Там мешкатимуть російські військові.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє  "Беларускі Гаюн".

Відомо, що казарми призначені для російських солдатів, які прибудуть на навчання до Білорусі 16 січня. Проте основний підрядник не справлявся із завданням до ремонту залучили різні фірми.

Примітно, що у всіх, хто працює на будівництві - вилучають телефони. За ними також ведеться озброєнне спостереження.

За даними ЗМІ, для ремонту казарм використовуються найсучасніші матеріали та обладнання. Крім цього, до споруд розчистили дорогу. Для цього було зроблено вирубку лісу.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Почему именно так? А потому что казармы рашки ВСУ могут атаковать Хаймерсами и беспилотниками, а бить по территории Беларуси низя. Вот они и используют эту дыру для обучения своих чмобиков и это проблема для Украины.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Хутин под приводом війни повністю окупує біларусь , вбье луку і це буде біларуських область
  • Николай Николаевич b96f438b
    Це ж їм там холодно бідолагам. Підорєву їм туди б закинуть.
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