ЗСУ ліквідували 29 тисяч вагнерівців - це 77% від набраних Пригожиним зеків, - ОП

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували вже понад 29 тисяч "мобілізованих" Пригожиним до ПВК Вагнера зеків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Радни заявив, що за час повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера вступило 38 244 зеків. ЗСУ, своєю чергою, знищили 29 543 осіб.

"Про якість російської "армії"... ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", - написав він.

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