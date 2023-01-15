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ЗСУ ліквідували 29 тисяч вагнерівців - це 77% від набраних Пригожиним зеків, - ОП

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ЗСУ ліквідували 29 тисяч вагнерівців - це 77% від набраних Пригожиним зеків, - ОП
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували вже понад 29 тисяч "мобілізованих" Пригожиним до ПВК Вагнера зеків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Радни заявив, що за час повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера вступило 38 244 зеків. ЗСУ, своєю чергою, знищили 29 543 осіб.

"Про якість російської "армії"... ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", - написав він. 

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Топ коментарі

  • lammer ya
    Пердоляк такий же "ікспєрд" як і Обдристович.
  • Виктор Дийнега
    Петушиный король ставку на зону поставил не с проста. На сегодняшний день, зона на рашке располагает 240 000 заключенных и этот ресурс в период надвигающейся нищеты будет только нарастать из за роста преступности. Кроме того - судебная система рашки фактически является карманной и при необходимости, легко сможет выполнить план по набору мяса. Белыми нитками нашьют столько дел, сколько нужно будет для консервного набора.
  • растуди
    Подоляк їх сам рахував, нє? Кому тепер доведеться спростовувати?
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