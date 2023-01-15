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В енергосистемі великий дефіцит, обмеження діють по всій Україні. Низка ТЕС не працює через пошкодження. Як довго триватимуть ремонти - невідомо, - YASNO

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В енергосистемі великий дефіцит, обмеження діють по всій Україні. Низка ТЕС не працює через пошкодження. Як довго триватимуть ремонти - невідомо, - YASNO
В енергосистемі великий дефіцит генерації після російської атаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у фейсбуці.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо.

Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

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Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена.

Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - розповів він.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Екстренные отключения? 1 час в сутки есть свет ето не екстренные отключения. Ето скорее екстренные включения. Но меня больше интересует вопрос, продолжаем ли мы сидя без света качать русофашистам нефть из Бельборейха мадьярам? Или мы как терпилы сами будем терпеть и мало что не давать ответку так еще на врага работаем
  • Микола Корж
    суцільна брехня вже з...ла
  • Randall Flag da70119e
    Тобто нашу енергосистему продовжують повільно, але цілоспрямовано руйнувати. З кожним обстрілом ми втрачаємо набагато більше, ніж встигаємо відновити та відремонтувати. Динаміка явно не на нашу користь. Ще два-три місяці і ми можемо опинитися перед загрозою повної відсутності електроенергії по всій країні.
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