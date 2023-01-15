В енергосистемі великий дефіцит, обмеження діють по всій Україні. Низка ТЕС не працює через пошкодження. Як довго триватимуть ремонти - невідомо, - YASNO

В енергосистемі великий дефіцит генерації після російської атаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у фейсбуці.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо.

Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема відновлюється після ракетного удару, дефіцит електроенергії збільшився, - "Укренерго"

Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена.

Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - розповів він.