Союзникам треба надати Україні танки та ППО, - прем’єрка Естонії Каллас після удару по Дніпру

Союзникам необхідно передати Україні танки та ППО, оскільки Росія має бути притягнута до відповідальності за такі удари, як по багатоповерхівці у Дніпрі.