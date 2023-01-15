У Бундестазі пропонують викупити у Катарі зенітні танки Cheetah для України

Німеччина могла б викупити у Катару для України німецькі зенітні танки Cheetah.

Таку ініціативу озвучив депутат бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кізеветтер пропонує викупити у Катару зенітні танки Cheetah і потім передати їх Україні.

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"Танки Cheetah зараз там більше не потрібні, вони перебувають у робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх... Ми маємо зробити все, що може сприяти перемозі України", – вважає депутат.

Він також зазначив, що, попри передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, зберігається проблема забезпечення їх штатними боєприпасами, яку блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету. Проблему було тимчасово вирішено замовленням альтернативних боєприпасів у Норвегії. Кізеветтер вважає, що операція з танками з Катару могла б полегшити цю ситуацію.