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У Бундестазі пропонують викупити у Катарі зенітні танки Cheetah для України

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У Бундестазі пропонують викупити у Катарі зенітні танки Cheetah для України
Німеччина могла б викупити у Катару для України німецькі зенітні танки Cheetah.

Таку ініціативу озвучив депутат бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кізеветтер пропонує викупити у Катару зенітні танки Cheetah і потім передати їх Україні.

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"Танки Cheetah зараз там більше не потрібні, вони перебувають у робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх... Ми маємо зробити все, що може сприяти перемозі України", – вважає депутат.

Він також зазначив, що, попри передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, зберігається проблема забезпечення їх штатними боєприпасами, яку блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету. Проблему було тимчасово вирішено замовленням альтернативних боєприпасів у Норвегії. Кізеветтер вважає, що операція з танками з Катару могла б полегшити цю ситуацію.

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Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Ви головне там не поспішайте. 2-3 роки ...
  • Баритон Саша
    В общем-один п.здеш! Гепардов не ждіте. Позвоните попозже.
  • Tierre
    Cheetah = Гепард.
    Вряд ли немцы называли РАЗНЫЕ танки одним названием на разных языках. Скорее всего это какая-то экспортная версия тех же гепардов.
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