Бербок поїде до Гааги, щоб обговорити злочини Росії у війні проти України

Відповідальні за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.



У відомстві зазначили "ще один день російського бомбардувального терору", заявивши, що ФРН "твердо стоїть на боці України та підтримує її військовою, економічною та гуманітарною допомогою, а також політично".

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"Відповідальні за скоєні злочини мають бути притягнуті до відповідальності – від російських солдатів, які ґвалтували, грабували та обстрілювали ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра їде до Гааги", – вказується у повідомленні.