Новини • Війна

Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів

1 74614
Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів
Кулеба наголосив на проукраїнській позиції Нідерландів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 15 січня у Twitter, що поспілкувався із главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив із Гукстрою про посилення ППО України, санкції щодо російської ракетної промисловості та "формулу миру", – написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Рютте ризики ескалації на фронті та оборонні потреби

Український дипломат наголосив, що "з початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони вірні принципам і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • андрей кувичинский
    Формула мира может быть только одна-это развал и уничтожения гнойника под названием росея!
  • прокурор из Донбасса
    Опять розмова
  • MrJack
    ООО ещё один ищет в очке Путина формулу мира
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини