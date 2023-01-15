Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе, - Зеленський

5 48450
Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донецької та Луганської областей принциповою для себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 15 січня. 

Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.

"Дякую кожному нашому бійцю, нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють наскільки важливо знищити окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять для себе цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста", - заявив він.

Президент додав, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен успіх ЗСУ в обороні – це життєво важливі досягнення для захисту всієї нашої держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Важка битва за Донеччину триває, - Зеленський. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    ета другоє..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    то при чому тут Львів, Дніпро, Херсон, Суми, Одеса, Вінниця, Полтава, Хмельницький, Чернігів...........
    принципове в кацапії тільки одне - стерти Україну і вбити тих, кто позволил себе жить лучше чем в тюрьме народов, у параши...
  • Voc Vox
    @boikobogdan1

    ·

    5h

    Підсумок по арестовичу.Він зробив висер за дорученням Єрмака.Це дійство в межах"операції по примусу до миру".Заява Армії про брехню Люсі була знята з сайту і відкорегована.Просто знайте:доки живі Зельц,Єрмак і"к"нас будуть вбивати.Хочете жити-знищіть бандитів на Банковій.Амінь.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини