Пограбування музеїв України окупантами стало найбільшим із часів Другої світової, - The New York Times

Російські окупанти вкрали в Україні десятки тисяч мистецьких творів та історичних експонатів, включаючи предмети античності.

Про це йдеться у статті The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Загарбники протизаконно вилучили із музеїв на тимчасово окупованих ними територіях України десятки тисяч експонатів – від античного скіфського золота до сучасних авангардних творів, пише видання. За заявами опитаних газетою експертів, це найбільше викрадення витворів мистецтва з часів Другої світової війни.

При цьому, вважають фахівці, метою цього розкрадання є не лише захопити матеріальні та історичні цінності, а й позбавити Україну її культурної спадщини.

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Видання пише, що за даними прокуратури та даними музеїв України, лише в Херсоні росіяни викрали понад 15 000 предметів мистецтва та об'єктів історичного значення. За відомими даними, окупанти пограбували або повністю знищили понад 30 музеїв, у тому числі у Маріуполі, Мелітополі та Херсоні. Ці цифри відносяться лише до тієї частини культурних цінностей, вилучення яких документально зафіксовано, тому очікується, що насправді масштаби розкрадань значно більші.

За свідченнями очевидців (охоронців та співробітників музеїв) мародерство мало централізований і системний характер, вилучення експонатів проходило під керівництвом російських фахівців.

На думку старшого радника The Art Loss Register (організації, яка займається пошуком викрадених предметів мистецтва) Джеймса Реткліффа, йдеться про реалізацію заздалегідь підготовленого окупантами плану. "Це не те ж саме, якби військовий сховав у рюкзак срібну чашу" – сказав він.

При цьому, стверджує Реткліфф, кожен міжнародний аукціонний будинок, який отримає предмети з України, вкрай ретельно перевірятиме їх.

Видання зазначає, що викраденими окупантами з музеїв України предметами мистецтва та історичними експонатами міжнародні організації, включаючи ЮНЕСКО та Інтерпол, займаються з 2014 року, коли росіяни оволоділи фондами українських музеїв у тимчасово окупованому Криму.