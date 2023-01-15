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Для України честь, що Кікабідзе був її другом, - Зеленський

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Для України честь, що Кікабідзе був її другом, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди – Вахтанга Кікабідзе. Про нього можна багато говорити, і все одно не вистачить слів, щоб сказати все те, що варто про нього сказати. Це честь для нас, що він був нашим другом. Світла йому пам'ять!", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
  • Бенина Мама
    Это тот случай, когда лучше промолчать и не оскорблять память Великого Человека гундосом.
  • Алексей Балан 7d8016fe
    Кікабідзе був більше українцем ніж зеленский
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