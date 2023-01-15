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Відносини НАТО і Росії не нормалізуються після завершення війни в Україні, - Столтенберг

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Відносини НАТО і Росії не нормалізуються після завершення війни в Україні, - Столтенберг
В НАТО виключили нормалізацію відносин з РФ після завершення війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтер'ю німецькій газеті Handelsblatt висловив думку, що нормалізація відносин країн Заходу з Росією неможлива і після завершення війни, розв’язаної країною проти Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Як раніше не буде. Навіть якщо в Україні замовчать гармати, не слід очікувати, що наші відносини з Росією нормалізуються", – сказав Столтенберг.

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Топ коментарі

  • Anton Strashevskiy
    Після завершення війни росії вже не буде.
  • 5 копійок
    Відносини з найбільшим у світі дурдомом ніколи не нормалізуються.
  • прокурор из Донбасса
    А этот всё ссыт.
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