Під Соледаром бої, інформація з неофіційних джерел може зашкодити ЗСУ, - Міноборони

Під Соледаром тривають важкі бої, триває складна військова операція, якій можуть зашкодити поширення інформації з неофіційних джерел.

Про це повідомила в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Маляр нагадала повідомлення військових про те, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах кількох населених пунктів, у тому числі Соледара.

"Якщо простою мовою – тривають бої. Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це держ.таємниця). Крім того, інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й ‼️наших військових планів", – написала заступник міністра.

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Вона наголосила, що "цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні".

Маляр закликала всіх дотримуватись режиму інформаційної безпеки і не поширювати жодної інформації, крім тієї, яка виходить безпосередньо від військового керівництва.