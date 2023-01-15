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Просимо мешканців Нікопольщини ночувати у сховищі, - РВА

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Просимо мешканців Нікопольщини ночувати у сховищі, - РВА
Керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав мешканців Нікопольщини ночувати в укриттях через загрозу обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Євтушенко зазначив: "День в громадах району минув з тривогами, але без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Фахівцями відремонтовано електромережі та відновлено водопостачання громад, згаданих у вранішньому дописі. Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання".

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