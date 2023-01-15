Вибори у Туреччині не змінять підходів країни до відносин з Україною, - посол Боднар
Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
Посол зазначив, що передвиборча риторика в Туреччині більше сконцентрована на внутрішніх, ніж на зовнішніх питаннях.
"Наше завдання – зберігати існуючий рівень стратегічного партнерства. Не бачу жодних ознак, які могли б свідчити про зміни будь-яких підходів до розвитку співпраці з Україною. На щастя, жодна з політичних сил у політичній боротьбі не використовує теми України, щоб якимось чином поставити під питання існуючий рівень взаємодії між Україною та Туреччиною", – сказав Боднар.
На його думку, "вибори пройдуть, а інтереси залишаться", оскільки вони взаємні й ґрунтуються на практичних речах: нарощуванні товарообігу, зміцненні обороноздатності, збільшенні культурного обміну.
Посол також заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган доклав чимало зусиль, щоб зміцнити стратегічне партнерство з Україною, і його роль – "одна із ключових".
"Яким буде бачення інших політичних сил на розвиток відносин з Україною, вже побачимо після виборів", – додав Боднар.