Моравецький про обстріл Дніпра: Росію треба негайно зупинити
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Росія свідомо вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення України, її потрібно негайно зупинити.
Про це заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія свідомо вчиняє чергові воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її", - закликав Моравецький, який розмістив у дописі відео зруйнованого будинку в Дніпрі.
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
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