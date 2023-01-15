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Пропоную Шольцу передати Україні 93 літаки "Tornadо", які виводяться з експлуатації, - Мельник

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Пропоную Шольцу передати Україні 93 літаки "Tornadо", які виводяться з експлуатації, - Мельник
Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну Бундесканцлер?", - написав він.

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Топ коментарі

  • андрей кувичинский
    Шольц -хитрожопая нерпа. Он только обещает и поддерживает языком, на деле у него всегда находятся отмазки. На гансов вообще надежды очень мало.
  • Epic boxing
    Дипломат думает, что такие вопросы решаются в триттере?
  • Alex Alex 3b1a281f
    Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!! коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?!
    а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович....
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