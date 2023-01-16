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Ці злочини не залишаться безкарними, - Боррель про обстріл Дніпра

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Ці злочини не залишаться безкарними, - Боррель про обстріл Дніпра
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав ракетний обстріл Дніпра "нелюдською агресією Росії" проти мирних жителів, яка не залишиться безкарною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у неділю в твіттері.

"Черговий російський ракетний обстріл вчора завдав удару українським містам. Нелюдська агресія Росії націлена безпосередньо на мирних жителів, включаючи дітей. Ці злочини не залишаться безкарними. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав Боррель.

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Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    15 січня 2023 року.

    Причиною війни, яка триває зараз в Україні, є некомпетентність країн НАТО, - вважає колишній президент Даля Грібаускайте.

    «Від початку війни я казала, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь і дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за цю свободу і за життя в Україні», - сказала Даля Грібаускайте журналістам у п'ятницю в Сеймі Литви.

    Екс-президентка Литви неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Коли ***** вбивал 1 000 000 сирійців , Европа мовчала. Розбомбив Аллепо - Европа мовчала
    Зараз ***** рушить Україну . ВІЙНА ПІДІЙШЛА ДО КОРДОНІВ ЕВРОПИ .
  • Pan Kotskyi
    Європа впевнена, що зможе утримувати війну біля свого порогу "стільки, скільки знадобиться". Чомусь саме таке формулювання використовують європейські високопосадовці, коли мова заходить про надання допомоги Україні".
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