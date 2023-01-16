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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 15 січня завдали ударів по 9 районах скупчення окупантів та 2 позиціях ППО, - Генштаб

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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 15 січня завдали ударів по 9 районах скупчення окупантів та 2 позиціях ППО, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 січня авіація та артилерія ЗСУ уразили 17 районів зосередження живої сили, 3 позиції ЗРК та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Voc Vox

    На фронт отправили 9 беспилотников «Poseidon»

    БПЛА на передовую передал Порошенко. «Это то, что требовалось военным для эффективной работы - чтобы ру$ня горела в аду, чтобы то зло, которое убило украинцев в Днепре, было наказано». Не сомневаемся в том, что ВСУ отомстят оркам по полной.
  • Виктор Дийнега
    Интересная статистика из помойки которая имеется в свободном доступе.
    Итак - вата набрала кредитов уже на 27 триллионов рублей.
    - Смертность на рашке за 2022 год составила 2.4 млн что на 17% больше чем в 2021 году.
    - Рождаемость в 2022 году составила 949 тысяч.
    - Покинуло территорию рашки более 6 миллионов.
    Итого за 1 год помойка потеряла около 10 миллионов голов
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
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