Перед ракетним ударом по Дніпру були затримані підлітки, які фотографували ТЕС і дзвонили в Росію, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела в обласному управлінні Національної поліції.
Патрульним хлопці 13 і 14 років розповіли, що "фотографували станцію, щоб подивитися на її стан / цілісність". Підліткам не дали видалити фото. У телефоні одного з них виявили розмови з російськими номерами у WhatsApp - він заявив, що то "його друзі".
Патрульні передали підлітків Службі безпеки України, а співробітники СБУ взяли у них пояснення та відпустили.
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.