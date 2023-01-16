РФ пришвидшує темпи депортації українців з окупованих територій, - Центр національного спротиву

Загарбники нарощують темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Росіяни продовжують вивозити українців з тимчасово окупованих територій. Режим Путіна збільшує темпи депортації українців з ТОТ під проводом "евакуації".

Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська областей та Краснодарського краю РФ. За доброю російською традицію кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють закинуті санаторії та гуртожитки", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначають, що росіяни дедалі більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

ЦНС уточнює: "Зазначимо, що для створення підґрунтя так званої евакуації росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію".

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