РФ відмовилася надати Україні список вивезених дітей, які хочуть повернутися, - Лубінець

Російська сторона не погодилася надати Україні список дітей, вивезених із нашої країни, які не хочуть залишатися на території РФ. При цьому заявила про готовність їх передати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що під час консультацій з російською омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині було погоджено, що питання возз'єднання сімей має вирішуватися максимально швидко.

Зокрема, обговорили ситуацію щодо повернення вивезених до Росії українських дітей уже віддали на усиновлення у Росії.

"Зауважу, що Москалькова сама сказала, що у них є діти, які не хочуть перебувати в Росії, але не мають контакту зі своїми рідними, і вони готові їх передати. Але вони не погодилися передати нам список цих дітей, щоб ми шукали родичів" , – сказав Лубінець.

На запитання українського омбудсмена, яким чином діти з України опинились у РФ, сторона країни-агресора пояснює примусове вивезення на свою територію "гуманітарною евакуацією".

"Коли під час бойових дій не розбиралися, хто хоче чи не хоче, всіх забирали максимум і вивозили", - каже Лубінець.

Так, український омбудсмен у цьому контексті звернув увагу на заяви російської сторони про нібито 5 мільйонів громадян України, які виїхали до РФ.

"Але якщо шлях в Україну для них був закритий, то куди вони ще могли виїжджати, рятуючи свої життя… Людей не випускали в Україну. І навіть коли вони виїжджали в Росію без документів, були випадки, коли їм доводилося брати російські паспорти, аби рухатися далі. Ми не маємо дипломатичних відносин, тому отримати українські документи на території РФ неможливо. Також чинили перешкоди і для виїзду тих, хто з тимчасово окупованих територій виїхав до Росії", - розповів він.

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