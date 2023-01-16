Кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру сягнула вже 35 осіб, пошук людей під завалами триває

Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.



На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей.



39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей.



Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - йдеться в повідомленні.

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