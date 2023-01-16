Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру сягнула вже 35 осіб, пошук людей під завалами триває

4 83829
Кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру сягнула вже 35 осіб, пошук людей під завалами триває
Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.

На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей.

39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    По версии Абдрестовича - Их убила украинская ПРО
  • юрий Шмалько ea66d093
    Царство всім Небесне! Россіянам - у Вогонь...
  • Nata S 156e1dc8
    Мешкаю в Дніпрі. Вибух був ОДИН! Страшної сили. Якби ППО спрацювала і ракета впала на будинок, вибухів було б не менше двох ( перший - постріл ППО, другий - ракета). Не треба мати військову освіту, щоб це розуміти.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини