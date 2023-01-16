Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 080 осіб (+790 за добу), 3118 танків, 2099 артсистем, 6204 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

9 23713
Втрати російських окупантів станом на ранок 16 січня 2023 року становлять приблизно 116 080 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  116080 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 3118 (+12) од,

бойових броньованих машин - 6204 (+21) од,

артилерійських систем - 2099 (+5) од,

РСЗВ - 438 (+1) од,

засоби ППО - 220 (+1) од,

літаків - 286 (+0) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24) од,

спеціальна техніка - 190 (+3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 30 окупантів та 4 ворожі БПЛА, - ВМС

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 080 осіб (+790 за добу), 3118 танків, 2099 артсистем, 6204 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Олена Тихонова b920a9e0
    67 шт всякої техніки. Добре, дуже добре.
  • Elvis2
    Ну і дали вчора. Дорогий Соледар у рашистів. Все різноманітно та в тему. Молодці !
  • Qq Qqq f1a4586b
    67!!! одиниць техніки і 800!!! чумардосів парадно, слава ЗСУ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини