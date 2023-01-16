США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині, - Associated Press

Сполучені Штати розпочали у Німеччині розширену програму з підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, оприлюднену Associated Press.

"Планується, що батальйон із приблизно 500 осіб повернеться у зону бойових дій протягом п'яти-восьми тижнів", - розповів генерал.

Міллі, який має намір 16 січня відвідати місце проведення тренувань на американській військовій базі у Баварії, зазначив, що учасники програми приїхали з України кілька днів тому.

За його словами, комплексна підготовка передбачає навчання роботі з озброєннями, яке Києву надають країни Заходу, зокрема артилерійськими системами, танками та іншою технікою.

"Загальновійськові навчання мають на меті відточити навички Сил оборони України, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-якому сплеску атак РФ", - вказав голова ОКНШ США.

Міллі підкреслив, що, згідно з поставленим завданням, українських військових потрібно натренувати до "весняних дощів". При цьому додав, що подібні навчання проводилися й до початку вторгнення Росії 24 лютого.

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