Україна перебуває у вирішальній фазі війни. Невдовзі можуть бути нові поставки зброї, - Столтенберг

Незабаром Україна може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав він.

Генсек НАТО привітав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца передати ЗСУ БМП Marder.

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Столтенберг також прокоментував очікування від майбутньої зустрічі у форматі Рамштайн, яка намічена на 20 січня. Генсек НАТО сказав, що очікує надання союзниками Україні дедалі більших обсягів військової допомоги.