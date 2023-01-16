Україна перебуває у вирішальній фазі війни. Невдовзі можуть бути нові поставки зброї, - Столтенберг
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Незабаром Україна може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав він.
Генсек НАТО привітав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца передати ЗСУ БМП Marder.
Столтенберг також прокоментував очікування від майбутньої зустрічі у форматі Рамштайн, яка намічена на 20 січня. Генсек НАТО сказав, що очікує надання союзниками Україні дедалі більших обсягів військової допомоги.