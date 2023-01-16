Росія може воювати у 2023-му за двома сценаріями, - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни спрогнозували, за якими сценаріями країна-агресор може діяти у 2023 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на новий звіт ISW.

Сценарій 1: великий наступ РФ у районі Луганської області

Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційними військовими цілями Кремля і входить до найбільш досяжних - хоча і дуже складних - завдань Росії.

Росіяни з 2022 року перекидають на Луганщину додаткові сили. При цьому, на думку експертів, вони навряд чи будуть проводити наступ в Херсонській чи Запорізькій областях - завадить Дніпро. Тож у цих областях росіяни, імовірна, віддають пріоритет оборонним операціям.

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Сценарій 2: оборонна операція РФ з розгрому та використання українського контрнаступу

Українські сили прагнуть провести у 2023 році контрнаступ, росіяни - убезпечити окуповані території на Донбасі та уникнути ще однієї значної поразки.

Росіяни спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил української армії. Якщо РФ досягне успіху в таких діях, кажуть аналітики, це може потім дозволити російським силам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані та виснажені українські сили.

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Альтернатива великої наступальної операції РФ

В ISW додали, що російські війська могли готуватися до великої наступальної операції або, як альтернатива, до більших "зривних атак", не рахуючи загальнонаступної операції.

Сценарій щодо повторного нападу з Білорусі

На думку аналітиків ISW, цей план залишається малоймовірним. Проте Кремль, імовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі.