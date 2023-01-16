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Ще один жахливий воєнний злочин Росії, яка діє більш як терористична організація, аніж постійний член Радбезу ООН, - глава МЗС Албанії Джачка про обстріл Дніпра

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Ще один жахливий воєнний злочин Росії, яка діє більш як терористична організація, аніж постійний член Радбезу ООН, - глава МЗС Албанії Джачка про обстріл Дніпра
Міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка засудила ракетний удар Росії по Дніпру, що зруйнував цілий під’їзд багатоквартирного будинку, зауваживши, що дії Росії більш подібні до терористичної організації, а не постійного члена Радбезу ООН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, заяву вона опублікувала у своєму Twitter.

Міністерка написала, що нажахана кількістю жертв, про які вже відомо.

"Це ще один жахливий воєнний злочин Росії, чия стратегія і тактика в Україні більш подібні до того, як діє терористична організація, аніж сучасна держава і постійний член Радбезу ООН. Ці злочини не мають минутися безкарно", - наголосила вона, зазначивши, що міжнародна спільнота має спільно працювати над притягненням до відповідальності усього командного ланцюжка російської армії.

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