455 дітей загинуло та понад 897 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 56", - йдеться у повідомленні.
Так, під час проведення рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-ти поверхового житлового будинку у м. Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи продовжуються.
16 січня військові РФ нанесли 2 ракетні удари по м. Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу травмовано троє дітей. Двом по 10 років, одній - 16. Їх госпіталізовано.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.