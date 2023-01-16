Контрактники з Дагестану відмовилися воювати в Україні та повернулися до частини

Контрактники 136-ї мотострілецької бригади з Дагестану відмовилися виконувати накази командування під час війни в Україні та повернулися до пункту постійної дислокації підрозділу у Буйнакську.

Це стало відомо із матеріалів адміністративної справи військовослужбовця Заура Батирханова, який скаржився на звільнення зі служби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Кавказ.Реалии.

Точну кількість контрактників, що повернулися з ним з України, не називають.

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Суд встановив, що на початку березня 2022 року Батирханов був відправлений на фронт, де під час вантажно-розвантажувальних робіт відчув себе погано. Контрактник звернувся до медичного загону спеціального призначення, але йому відмовили у допомозі. Згодом інший військовослужбовець нібито передав Батирханову усне розпорядження командира вирушити до місця постійної дислокації частини, що контрактник і зробив 25 березня. Прибувши до Дагестану, він звернувся по медичну допомогу.

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Як випливає з наданих до суду командуванням частини документів, Батирханов та кілька його товаришів по службі, "перебуваючи у службовому відрядженні з виконання спеціальних завдань, відмовилися виконувати наказ про заняття вогневої позиції в районі зосереджень для прикриття союзних військ". У списку військових, які відмовилися від участі у війні, Батирханова не було, але командир військової частини пояснив, що "допустив недогляд", не вказавши його прізвище.

Стосовно Батирханова склали протокол про грубу дисциплінарну провину, на підставі якого його звільнили з військової служби.

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