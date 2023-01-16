У Києві, у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення світла

16 січня у Києві та чотирьох областях ввели аварійні відключення світла. У зв’язку з цим графіки стабілізаційних відключень не працюють.