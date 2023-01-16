Сьогодні в Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Повідомляється, що від російської сторони в заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Міноборони Білорусі зазначає, що головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

Під час навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;

авіаційна підтримка угруповань військ;

висадка тактичного повітряного десанту;

доставка вантажів та евакуація поранених.

Для забезпечення проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

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