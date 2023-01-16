Кричуще порушення міжнародного права, - МЗС Австрії про удар по будинку в Дніпрі

Міністерство закордонних справ Австрії засудило ракетний удар РФ по Дніпру, що знищив під’їзд багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МЗС Австрії.

"Цілеспрямовані російські атаки на цивільну інфраструктуру, як, зокрема, багатоквартирний будинок у Дніпрі - це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права. Цивільні особи не можуть бути ціллю. Найрішучіше засуджуємо це насильство та висловлюємо солідарність з народом України", - заявили в МЗС Австрії.

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