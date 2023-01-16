Екіпаж Ту-22М3 знав, що бити ракетою Х-22 по Дніпру - це тероризм, - Повітряні сили
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, що б не говорили росіяни про те, що вони нібито б'ють по координатах, завдання авіаційного удару - це складна річ з прокладанням маршруту.
Він зазначив, що екіпаж бомбардувальника Ту-22М3 обговорює льотне завдання напередодні ударів і знає, з якої відстані вони стрілятимуть.
"Їм відомо, настільки потужна ракета Х-22 з бойовою частиною 950 кг і наскільки вона неточна з відхиленням до 600 метрів", - пояснив Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що росіяни усвідомлюють, що можуть влучити в цивільний об'єкт, навіть якщо вони хотіли вдарити по об'єкту критичної інфраструктури.
"Тому завдавати ударів такою ракетою по густонаселеному місту - це тероризм і ніщо інше", - підсумував він.