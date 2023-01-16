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Екіпаж Ту-22М3 знав, що бити ракетою Х-22 по Дніпру - це тероризм, - Повітряні сили

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Екіпаж Ту-22М3 знав, що бити ракетою Х-22 по Дніпру - це тероризм, - Повітряні сили
Екіпаж російського бомбардувальника Ту-22М3, який завдав ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, знав про те, якими можуть бути наслідки.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, що б не говорили росіяни про те, що вони нібито б'ють по координатах, завдання авіаційного удару - це складна річ з прокладанням маршруту.

Він зазначив, що екіпаж бомбардувальника Ту-22М3 обговорює льотне завдання напередодні ударів і знає, з якої відстані вони стрілятимуть.

"Їм відомо, настільки потужна ракета Х-22 з бойовою частиною 950 кг і наскільки вона неточна з відхиленням до 600 метрів", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що росіяни усвідомлюють, що можуть влучити в цивільний об'єкт, навіть якщо вони хотіли вдарити по об'єкту критичної інфраструктури.

"Тому завдавати ударів такою ракетою по густонаселеному місту - це тероризм і ніщо інше", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кричуще порушення міжнародного права, - МЗС Австрії про удар по будинку в Дніпрі

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Топ коментарі

  • Vladko 50abb453
    Та им насрать, господи. Это же кацапы. И это даже не феноменальных успех пропаганды, хотя всем летчикам там тысячи часов промывают мозги и за каждым по фсбшнику следит непрерывно, всех членов семьи проверяют день и ночь, потому что экипаж может посадить самолет в другой стране, запросив сдачу в плен в обмен на наши деньги за самолет и ракеты. Это именно кацапы, люди без человеческих качеств и ценностей. Только человеку без ценностей можно промыть мозги пропагандой. Им и промыли. Поэтому до сих пор никто из кацапских летчиков не захотел стать миллионером и героем в глазах всех цивилизованных людей. Да, он не может запустить ракетами по Кремлю, их программируют кучка подонков, за спинами которых по 10 проверяющих. Но увести самолет он в состоянии и посадить его тоже есть где. Если им насрать на геройский поступок, достойный всяческого уважения, а также по миллиону каждому члену экипажа, то неужели им не насрать на десятки (уже наверное сотни от их ракет, а может и тысячи, если вспомнить Марьку) убитых детей?
  • Ed Nov 1a123036
    В такому випадку, особисті дані цього, так званого екіпажа, відомі. І треба діяти так як поступає Ізраїль. Знайти усіх тих їхніх виб...ків, деб вони не ховалися і знищити...
  • Виталий Головченко 5e5f3312
    кацам все з большой гори... шо там куди стріляти яка різниця, аби премію дали... то нацисти і як всі нацисти вони спокійно вважають шо мочить "недостойну націю" то навіть во благо...
    там тре прибирати весь полк, разом із сім'ями
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