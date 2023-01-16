Понад 95% українців впевнені в перемозі у війні з РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більша частина опитаних вважають, що війна триватиме півроку-рік або більше.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повністю впевнені в перемозі у війні 75,3% українців, скоріше впевнені - 20,4%. Не впевнені лише 2,5%, не змогли відповісти 1,7%.

При цьому більшість опитаних вважають, що війна триватиме не менше ніж півроку.

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49,6% очікують, що вона завершиться за півроку-рік, 26% - більше ніж за рік. Лише 13,6% вважають, що Україна здобуде перемогу за кілька місяців. Не визначилися із відповіддю 9%.

"Отже в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з Росією, фіналом якого буде наша перемога", - зазначають автори дослідження.

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Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.