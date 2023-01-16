Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі зросла до 36, - Нацполіція
2 0663
Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами багатоповерхового будинку у Дніпрі зросла до 36 осіб.
Про це у коментарях до свого посту у Facebook написав голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 16.01.23 10:30:
- загинуло 36 осіб (з них 2 дитини);
- травмовано 75 осіб (з них 15 дітей);
- врятовано 39 осіб (з них 6 дітей)", - йдеться в повідомленні.
Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.