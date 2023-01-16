Новини • Агресія Росії проти України

Росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв з 30 "Калібрами", - ВМС

1 49710
Росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв з 30 "Калібрами", - ВМС
У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів з 11 до 17, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 30 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ

У Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

У Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 40 суден, з них 5 рухалось із протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 23 судна, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 4 російські кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    И всё равно идёт нах.й
  • Ярослав Кийко
    Навіщо нам інформація про Середземне море? Давайте тоді вже і про Балтійське та море Лаптєвих...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини