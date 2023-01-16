Росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв з 30 "Калібрами", - ВМС

У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів з 11 до 17, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 30 ракет.